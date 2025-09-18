США хотят вернуть военную базу Баграм в Афганистане, — Трамп

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сообщил о намерениях Вашингтона восстановить контроль над военной базой Баграм. Политик напомнил, что США планировали покинуть Афганистан, но сохранить стратегический объект.

Related video

Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пытаются вернуть под свой контроль военную базу Баграм в Афганистане. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Reuters.

"Мы собираемся покинуть Афганистан, но мы собираемся оставить его с силой и достоинством. И мы собираемся сохранить Баграм, большую авиабазу, одну из крупнейших авиабаз в мире", — сказал Трамп.

База Баграм была ключевым центром присутствия США и их союзников в Афганистане. Именно оттуда осуществлялось обеспечение операций международной коалиции, а также авиационные удары по позициям талибов.

Как сообщал Фокус, американские войска покинули базу Баграм в июле 2021 года в рамках вывода военного контингента из страны. Это стало одним из этапов полного завершения военной кампании США в Афганистане после почти двух десятилетий присутствия.

Фокус также писал, что после ухода американцев с базы Баграм ее заняли мародеры.Местные жители вынесли технику, часть оружия, личные вещи, брошенные американскими военными

Фокус также сообщал, что в прошлом году талибы провели парад на бывшей базе США Баграм.