"Путін підвів мене": Трамп розкритикував лідера РФ та оцінив втрати агресора в Україні (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін його підвів, коментуючи ситуацію навколо війни в Україні, під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Related video

За інформацією телеграм-каналу Clash Report, під час пресконференції Стармер підкреслив, що президент РФ демонструє своє справжнє обличчя, а тепер відбувається найбільший наступ з початку вторгнення. Він наголосив на зростанні кількості жертв серед цивільного населення та масштабах насильства.

Дональд Трамп своєю чергою коротко прокоментував ситуацію словами: "Він справді мене підвів. Це мали бути Росія та Україна, але побачимо, чим це закінчиться". Також лідер Білого дому зазначив, що Путін вбиває багато людей, проте сам втрачає ще більше, і російські солдати гинуть швидшими темпами, ніж українські.

Окрім цього, Трамп висловив сподівання, що незабаром з’являться гарні новини щодо Росії. Ба більше, він додав, що більше не вважає, що війна в Україні може перерости в Третю світову, зазначивши, що конфлікт міг наблизитися до цього, але наразі такого ризику не бачить і вважає, що ситуація була ганебною.

"Це війна, яка могла б стати Третьою світовою. Але я не думаю, що ми близькі до цього. Це йшло до третьої світової війни, яка ганьба", — сказав Трамп.

Серед іншого посадовець запевнив журналістів, що все буде зроблено правильно, і зрештою війна між Росією та Україною завершиться.

Раніше президент США заявив, що Володимиру Зеленському врешті доведеться піти на домовленості з РФ. На думку політика, конфлікт між президентами України та Росії настільки загострений, що вони не можуть перебувати в одній кімнаті під час переговорів, тому він, ймовірно, доведеться бути посередником.

Водночас в одному з останніх інтерв'ю Володимир Зеленський сказав, що готовий до переговорів із Трампом та Путіним без попередніх умов. Однак він виключив зустріч у Москві через обстріли, але допускає зустріч у третій, безпечній країні.