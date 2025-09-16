ЗСУ зірвали три спроби наступу РФ, однак ворог готує ще дві атаки, — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Сили оборони протягом літа зірвали дві наступальні операції Росії, а результати третьої стануть відомі найближчими днями. Він також підкреслив, що восени Москва планує ще дві масштабні атаки, проте ситуація для ворога складніша, ніж вони доповідали Путіну.

Як пояснив Зеленський в інтерв'ю виданню Sky News, дві спроби наступу російських військ були повністю провалені українськими силами. Результати третьої операції ще остаточно не визначені, але президент зазначив, що найближчі день-два дозволять оцінити втрати ворога та ефективність його дій.

"Дві наступальні операції ми повністю зірвали і третю я думаю, що день-два і ми зрозуміємо, що вони понесли великі втрати і у них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще одну дві доби, щоби сказати про це публічно", — заявив він.

Також президент України наголошує, що Володимир Путін реагує лише на демонстрацію сили, і дипломатичні прохання Заходу самі по собі не здатні зупинити війну в Україні. За його оцінкою, для стримування російського керівництва необхідні чіткі дії, і США разом із європейськими країнами можуть ефективно вплинути на Путіна через силу.

Водночас Зеленський висловив готовність до переговорів із президентами США та РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов. Проведення зустрічі в Москві він виключив, наголошуючи, що неможливо приїжджати до країни-агресора під час активних обстрілів, проте зустріч у третій, безпечній країні залишається можливим варіантом.

"Я не можу поїхати в країну, в це місто, Москву, яка атакує нас. Не можна їхати під ракетами в їхню столицю. Але ми можемо зустрітися у будь-якій іншій країні", — зауважив Зеленський.

В інтерв’ю виданню Sky News президент України також зачепив тему гарантій безпеки, зазначивши, що вони вже майже готові на папері. Наразі обговорюються деталі їхнього впровадження, зокрема формат участі США, кількість іноземних військ та інші ключові елементи, здатні забезпечити ефективність цих гарантій.

Крім того, глава держави підкреслив, що Україна наполягає на належній підтримці своїх Сил оборони в рамках цих гарантій. Він додав, що питання безпеки є критично важливим і визначив конкретні вимоги як "червоні лінії" для переговорів.

Нагадаємо, що, за прогнозом голови підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федіра Веніславського, війна Росії проти України може завершитися вже через 107 днів. Він зазначив, що нинішній конфлікт перебуває у позиційному глухому куті, а міжнародні та економічні фактори створюють сприятливі умови для швидкого переходу до дипломатичного врегулювання.

Також Фокус цитував президента США Дональда Трампа, який впевнений, що Україні врешті доведеться піти на домовленості з РФ, а європейські країни мають припинити закупівлі російської нафти.