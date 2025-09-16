ВСУ сорвали три попытки наступления РФ, однако враг готовит еще две атаки, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны в течение лета сорвали две наступательные операции России, а результаты третьей станут известны в ближайшие дни. Он также подчеркнул, что осенью Москва планирует еще две масштабные атаки, однако ситуация для врага сложнее, чем они докладывали Путину.

Как пояснил Зеленский в интервью изданию Sky News, две попытки наступления российских войск были полностью провалены украинскими силами. Результаты третьей операции еще окончательно не определены, но президент отметил, что ближайшие день-два позволят оценить потери врага и эффективность его действий.

"Две наступательные операции мы полностью сорвали и третью я думаю, что день-два и мы поймем, что они понесли большие потери и у них ничего не получилось. Но мне нужно еще одни двое суток, чтобы сказать об этом публично", — заявил он.

Также президент Украины отмечает, что Владимир Путин реагирует только на демонстрацию силы, и дипломатические просьбы Запада сами по себе не способны остановить войну в Украине. По его оценке, для сдерживания российского руководства необходимы четкие действия, и США вместе с европейскими странами могут эффективно повлиять на Путина через силу.

В то же время Зеленский выразил готовность к переговорам с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без каких-либо предварительных условий. Проведение встречи в Москве он исключил, подчеркивая, что невозможно приезжать в страну-агрессора во время активных обстрелов, однако встреча в третьей, безопасной стране остается возможным вариантом.

"Я не могу поехать в страну, в этот город, Москву, которая атакует нас. Нельзя ехать под ракетами в их столицу. Но мы можем встретиться в любой другой стране", — отметил Зеленский.

В интервью изданию Sky News президент Украины также затронул тему гарантий безопасности, отметив, что они уже почти готовы на бумаге. Сейчас обсуждаются детали их внедрения, в частности формат участия США, количество иностранных войск и другие ключевые элементы, способные обеспечить эффективность этих гарантий.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина настаивает на надлежащей поддержке своих Сил обороны в рамках этих гарантий. Он добавил, что вопрос безопасности является критически важным и определил конкретные требования как "красные линии" для переговоров.

Напомним, что, по прогнозу председателя подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Федора Вениславского, война России против Украины может завершиться уже через 107 дней. Он отметил, что нынешний конфликт находится в позиционном тупике, а международные и экономические факторы создают благоприятные условия для быстрого перехода к дипломатическому урегулированию.

Также Фокус цитировал президента США Дональда Трампа, который уверен, что Украине в конце концов придется пойти на договоренности с РФ, а европейские страны должны прекратить закупки российской нефти.