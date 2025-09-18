Дії Європи щодо Китаю могли б прискорити кінець війни в Україні, — Трамп (відео)

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив, що Китай міг би вплинути на завершення війни в Україні, якби Європа діяла рішучіше. Також він також назвав стосунки Володимира Путіна та Володимира Зеленського вкрай напруженими.

За інформацією телеграм-каналу Clash Report, Трамп зазначив, що якби Європа вжила певних заходів щодо Китаю, Пекін, ймовірно, міг би примусити до завершення війни в Україні. Президент США додав, що розглядав би подібні кроки, але підкреслив нерозумність ситуації, коли Європа купує російську нафту, а водночас критично ставиться до дій Китаю.

"Я теж розглядав би кроки в цьому напрямку, але не можна, щоб Європа купувала нафту в Росії, а я засмучувався через Китай за те саме", — пояснив лідер США.

Трамп також охарактеризував відносини між президентами Росії та України як вкрай напружені, зазначивши, що Володимир Путін та Володимир Зеленський "не подобаються один одного".

"Я розчарований Путіним. Я думав, найлегше буде врегулювати війну через мої стосунки з Путіним, а виявилося, що це найскладніше. Стосунки між Путіним і Зеленським жахливі, вони реально ненавидять один одного. Побачимо, що буде. Я думаю, ми знайдемо рішення", — сказав президент США.

Що стосується інциденту з російськими безпілотниками в Польщі, глава США відмовився коментувати, чи це була помилка Кремля. Він наголосив, що безпілотники не мали потрапляти на територію Польщі, але підкреслив ефективність протидії таким загрозам: "Найбільша атака на безпілотник — це вивести його з ладу. Тоді він падає всюди. Сподіваємося, що саме так сталося".

"Я не можу коментувати, була це помилка чи ні. Їх там не мало бути. Давайте дивитися правді в очі", — зауважив він.

Також 18 вересня під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Трамп заявив, що Володимир Путін його підвів. Він запевнив журналістів, що всі необхідні кроки будуть здійснені правильно, і врешті-решт війна між Росією та Україною завершиться.

Крім того, Дональд Трамп зазначив, що зниження цін на нафту може змусити Путіна припинити війну. Він підкреслив, що роль США та союзників у підтримці України, а також коаліції країн, які вводять санкції проти Росії, залишається вирішальною.