Никаких гарантий безопасности: Китай не планирует посылать миротворцев на войну в Украину, — СМИ

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь опроверг информацию медиа о возможном проявлении китайских военных на территории Украины.

Информация касалась миротворческой миссии по мандату Организации объединенных наций для гарантий безопасности Украины, написало росСМИ ТАСС со ссылкой на брифинг Линь Цзяня. Чиновник подчеркнул, что этого не произойдет и не планируется.

Заявление китайского дипломата прозвучало через сутки после того, как немецкое издание Welt рассказало о такой возможности. В ответ на вопрос о миротворческой миссии представитель МИД Китая отверг такой вариант, заверило росСМИ.

"Эта информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу понятна и последовательна", — привело ТАСС слова Линь Цзяня.

Гарантии безопасности — детали

На портале МИД Китая не отыскалось официальной публикации с опровержением информации о китайских миротворцах в Украине. Последний комментарий по вопросу российско-украинской войны появился на портале ведомства 22 августа. Пресс-секретарь министерства Мао Нин ответила на вопрос о предоставлении гарантий безопасности странами-членами Совбеза ООН, в том числе Китаем. Позиция Пекина: война должна урегулироваться политическим образом "на основе общего, всеобъемлющего, кооперативного и устойчивого видения безопасности". Также отмечается, что "Китай готов играть конструктивную роль в этом отношении": о миротворцах не упоминали.

