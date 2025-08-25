Ніяких гарантій безпеки: Китай не планує надсилатиме миротворців на війну в Україну, — ЗМІ

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь спростував інформацію медіа про можливу прояву китайських військових на території України.

Інформація стосувалась миротворчої місії за мандатом Організації об'єднаних націй для гарантій безпеки Україні, написало росЗМІ ТАСС з посиланням на брифінг Лінь Цзяня. Посадовець наголосив, що цього не станеться і не планується.

Заява китайського дипломата пролунала через добу після того, як німецьке видання Welt розповіло про таку можливість. У відповідь на питання про миротворчу місію речник МЗС Китаю відкинув такий варіант, запевнило росЗМІ.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Позиція Китаю з українського питання зрозуміла та послідовна", — навело ТАСС слова Лінь Цзяня.

Гарантії безпеки — деталі

На порталі МЗС Китаю не відшукалось офіційної публікації зі спростуванням інформації про китайських миротворців в Україні. Останній коментар щодо питання російсько-української війни з'явився на порталі відомства 22 серпня. Речниця міністерства Мао Нін відповіла на питання щодо надання гарантій безпеки країнами-членами Радбезу ООН, у тому числі Китаєм. Позиція Пекіна: війна повинна врегулюватись політичним чином "на основі спільного, всеохоплюючого, кооперативного та сталого бачення безпеки". Також наголошується, що "Китай готовий відігравати конструктивну роль у цьому відношенні": про миротворців не згадували.

Тим часом 23 серпня видання Welt з посиланням на джерела у дипломатичних колах КНР повідомило, що Пекін готовий надіслати миротворців у складі місії ООН задля надання гарантій безпеки Україні у випадку завершення війни. Медіа також навело позицію ЄС щодо такої ідеї. Вказується, що, з одного боку, такі дії підтримують, а з іншого — є побоювання, що китайці займатимуться шпигунством.

