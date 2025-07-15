Ультиматум Трампа: в Китае открыто заявил о новом типе отношений с РФ

После того как президент США Дональд Трамп пригрозил 100%-ми торговыми пошлинами основным торговым партнёрам России, включая Китай, если РФ не подпишет мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней, в Поднебесной отреагировали.

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Председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что обе страны должны "укрепить взаимную поддержку на многосторонних форумах", пишет The Telegraph.

Он подчеркнул, что доверие между Китаем и Россией "укрепилось", и два государства "создают модель международных отношений нового типа".

До недавнего времени Пекин, который является основным экономическим и дипломатическим союзником Москвы, заявлял о нейтралитете в войне РФ против Украины.

Однако несколько недель назад глава МИД Китая Ван И во время недавних коммуникаций с главным дипломатом Евросоюза Каей Каллас заявил, мол, КНР не может позволить поражение России в войне против Украины.

Китайский министр заявил, что поражение России является для Пекина "абсолютно неприемлемым", и объяснил такую позицию опасением КНР, что "Соединенные Штаты тогда полностью переключат свое внимание на Китай".

Вместе с тем глава китайского дипломатического ведомства категорически отверг обвинения в финансовой или военной поддержке России. Вместо этого он отметил, что если бы Китай действительно помогал бы Москве, "война уже давно завершилась бы".

В то же время КНР продолжает помогать РФ. После массированного ночного обстрела Киева 4 июля среди обломков российского беспилотника типа "Шахед-136" (или "Герань-2") нашли китайские компоненты.

Более того, контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались получить секретную документацию ракетного комплекса "Нептун" для передачи спецслужбам КНР.

Один из задержанных — 24-летний экс-студент киевского технического вуза, отчисленный в 2023 году за неуспеваемость. Второй — его отец, который проживает в Китае, но периодически приезжал в Украину для координации шпионской деятельности сына.

Ранее Фокус писал, что Россия будет обучать военных Китая противодействовать оружию НАТО.