Ультиматум Трампа: у Китаї відкрито заявили про новий тип відносин із РФ

Після того як президент США Дональд Трамп пригрозив 100%-ми торговими митами основним торговельним партнерам Росії, включно з Китаєм, якщо РФ не підпише мирну угоду з Україною протягом 50 днів, у Піднебесній відреагували.

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Голова КНР Сі Цзіньпін після зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим заявив, що обидві країни повинні "зміцнити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах", пише The Telegraph.

Він підкреслив, що довіра між Китаєм і Росією "зміцнилася", і дві держави "створюють модель міжнародних відносин нового типу".

Донедавна Пекін, який є основним економічним і дипломатичним союзником Москви, заявляв про нейтралітет у війні РФ проти України.

Однак кілька тижнів тому очільник МЗС Китаю Ван Ї під час нещодавніх комунікацій із головним дипломатом Євросоюзу Каєю Каллас заявив, мовляв, КНР не може дозволити поразку Росії у війні проти України.

Китайський міністр заявив, що поразка Росії є для Пекіна "абсолютно неприйнятною", і пояснив таку позицію побоюванням КНР, що "Сполучені Штати тоді повністю перемкнуть свою увагу на Китай".

Водночас голова китайського дипломатичного відомства категорично відкинув звинувачення у фінансовій або військовій підтримці Росії. Натомість він зазначив, що якби Китай справді допомагав би Москві, "війна вже давно завершилася б".

Водночас КНР продовжує допомагати РФ. Після масованого нічного обстрілу Києва 4 липня серед уламків російського безпілотника типу "Шахед-136" (або "Герань-2") знайшли китайські компоненти.

Ба більше, контррозвідка СБУ викрила і затримала в Києві двох громадян Китаю, які намагалися отримати секретну документацію ракетного комплексу "Нептун" для передачі спецслужбам КНР.

Один із затриманих — 24-річний ексстудент київського технічного вишу, відрахований 2023 року за неуспішність. Другий — його батько, який проживає в Китаї, але періодично приїжджав в Україну для координації шпигунської діяльності сина.

Раніше Фокус писав, що Росія навчатиме військових Китаю протидіяти зброї НАТО.