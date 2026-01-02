Преемник или сбитый летчик: чего добивается Зеленский назначением Буданова

О назначении Буданова руководителем Офиса Президента Украины

Это и ожидаемо (потому что кандидатура Буданова на эту должность рассматривалась еще в начале декабря), и немного неожиданно (накануне называли совсем другую кандидатуру; а кроме того — зачем это Буданову?).

С точки зрения интересов Президента Зеленского, это довольно логичный и достаточно сильный шаг.

Это позитив с точки зрения имиджа. Президентский штаб возглавит герой войны, человек с преимущественно положительной репутацией.

Это адекватно условиям войны, особенно ее нынешнему этапу.

Это авторитетная и сильная фигура, которая контролирует одну из самых мощных спецслужб в стране. Наверняка эта новость уже напрягла и противников Зеленского, и некоторых представителей президентской команды, которые мечтали об усилении своего собственного влияния. Возможно, это и определенный противовес активности НАБУ вокруг Президента Зеленского.

Это будет восприниматься не просто как восстановление, а даже как усиление влияния Президента Зеленского в системе власти. Противники Зеленского делали ставку как раз на значительное ослабление его влияния.

Вполне вероятно, что под руководством Буданова Офис Президента Украины может неформально и неофициально превратиться в центральную военную администрацию Украины. А вот как это повлияет и на сам Офис, и на взаимоотношения с другими государственными институтами, это открытый вопрос.

Сразу прокомментирую две популярные версии об этом назначении.

Кто-то считает, что таким образом Президент Зеленский готовит своего преемника. Возможно, и даже не просто преемника, а еще и гаранта собственной безопасности уже сейчас и после ухода с должности главы государства. Однако для будущих соревнований за пост Президента Украины статус руководителя Офиса Президента Украины является не лучшей площадкой. Я уже писал о том, что ни один человек после этой должности не сделал успешной политической карьеры в Украине. Может, Буданов станет исключением из этого правила? Посмотрим.

Есть и прямо противоположная версия. Она заключается в том, что таким образом Зеленский нейтрализует потенциального конкурента в борьбе за пост Президента Украины. Но главным потенциальным конкурентом для Зеленского на будущей президентской гонке является не Буданов, а Залужный.

В любом случае, для Президента Зеленского назначение Буданова руководителем Офиса Президента Украины является логичным шагом.

А вот зачем это Буданову? Говорят, что Президенту Украины нельзя отказать. Пожалуй, да. Но новая работа и новый статус станут очень непростым вызовом для К. Буданова. Он привык к совсем другой деятельности. Посмотрим, как у него получится на новом месте и с совсем другими функциями.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

