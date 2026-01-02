Как западные аналитики отреагировали на назначение Буданова: какие последствия решения Зеленского

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов станет первым военным, который станет главой офиса президента Украины Владимира Зеленского. Западные медиа назвали это решение "самым громким" за все время войны. Какие последствия назначения Буданова и как это повлияет на отношение военных к украинскому президенту?

Западные медиа откликнулись на назначение Кирилла Буданова, который меняет кресло главы ГУР Минобороны на должность главы офиса президента Зеленского. Фокус собрал оценки аналитиков, которые рассказали о возможных причинах и последствиях изменений в украинской армии и политике.

Буданов как глава ОП — какова реакция западных СМИ

The New York Times. Медиа написало, что Буданов как руководитель офиса президента — политическое назначение, которое особенно важно, учитывая разговоры о возможности выборов в Украине. Также отмечается, что военнослужащий имеет тесные связи с США и пригодится во время мирных переговоров. Напоминают, что Буданов прошел учебную программу ЦРУ и лечился после ранения в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде.

"Его каменное выражение лица вдохновило появление мемов о стальной решимости Украины, а Кремль включил имя господина Буданова в свой список иностранных террористов", — говорится в статье NYT.

Financial Times. В статье западного медиа говорится о том, что президент Зеленский "несколько месяцев" убеждал Буданова принять предложение о новой должности, поскольку руководитель ГУР предпочитает "полевую работу". Также перечисляются уникальные спецоперации, которые реализовал глава украинской разведки: подрывы российских топофицеров, проведение диверсий и акции саботажа в РФ, рейды в Крым и в Покровск и тому подобное. В то же время отмечается, что западные партнеры могут быть несколько встревоженными, поскольку некоторые акции ГУР были "эскалационными".

Politico. уточнило, что Буданов имеет более высокий рейтинг доверия, чем Зеленский, и напомнило, что на руководителя ГУР совершали покушения, как и на действующего президента. Одно из публично известных покушений — попытка отравить жену Буданова, которая долгое время восстанавливалась после действий россиян.

Bloomberg. Агентство отметило, что Зеленский, решив назначить руководителя ГУР главой ОП, вероятно, надеется, что таким образом ослабит политическое давление и получит благосклонность военных.

"Назначение Буданова может помочь ослабить политическое давление на Зеленского, доверив ключевую роль выдающемуся лицу среди военных, группы, которая пользуется большим уважением в Украине. Буданов получил одобрение дома, в частности за свое личное участие в разведывательных операциях", — написало агентство.

Reuters. Медиа рассказало о назначении Буданова и объяснило, что для Украины на сегодня важно "стремится усилить свою оборону от России и свое участие в мирных переговорах, поддерживаемых США".

Кадровое решение по Буданову

О назначении Буданова главой офиса президента стало известно днем 2 января. Президент Зеленский сначала написал в соцсетях, что предложил главе ГУР Минобороны перейти на новую должность для усиления обороны Украины. Через несколько минут появилась информация, что Буданов принял предложение и правительство начало реализовывать необходимые процедуры.

Напоминаем, 2 января журналистка Юлия Забелина и нардеп Ярослав Железняк назвали имя человека, который заменит Буданова на посту главы ГУР: информацию подтвердил Зеленский.