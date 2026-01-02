Глава Службы внешней разведки Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова, — журналистка

Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко может заменить главу Главного управления разведки Министерва обороны Кирилла Буданова, сообщила журналистка Юлия Забелина. Президент Зеленский пока не подтвердил информацию.

Иващенко стал главой СВР в марте 2024 года. Через полтора года, в январе 2026 года, его могут сделать главой ГУР МОУ, а Буданов станет главой офиса президента. Информацию о возможном назначении опубликовали в Telegram-канале журналистки Юлии Забелиной.

Сообщение журналистки о возможном назначении Иващенко появилось днем 2 января, через час после информации о назначении Буданова главой офиса президента. Прежде всего она опровергла предположение о том, что управление разведки МОУ возглавит заместитель главы СБУ и герой Украины Александр Поклад. По ее словам, глава СВР на должности главы ГУР — это "неоднозначное решение" и "секрет Полишинеля".

ГУР и Иващенко — детали

Официально пока нет информации о назначении Иващенко главой ГУР. Впрочем, об этом же написал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале. Нардеп также отметил, что Буданову могли позволить выбрать кандидата вместо себя, но похоже на то, что такой вариант отвергли.

На странице Facebook Службы внешней разведки и Главного управления отсутствует подтверждение об Иващенко, который может заменить Буданова в ГУР.

Олег Иващенко — биография

Олег Иващенко — 56-летний кадровый военный, возглавивший Службу внешней разведки в марте 2024 года. В 2017 года он работал первым заместителем главы ГУР Минобороны, а перед этим служил в элитном офицерском подразделении 2245, в котором был в свое время и Буданов. В 2021 году — исполнял обязанности помощника главнокомандующего ВСУ. За время службы Иващенко получил две высокие государственные награды — орден Даниила Галицкого и орден Богдана Хмельницкого III степени.

Отметим, днем 2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил Кириллу Буданову возглавить Офис президента: стать главой офиса после увольнения Андрея Ермака. Впоследствии появилось сообщение Буданова с заявлением, что он принял предложение о новой должности. При этом должность была вакантной с 28 ноября 2025 года, когда подал в отставку Ермак. Отставка состоялась после скандала с расследованием НАБУ о хищении денег на строительстве защитных сооружений для объектов энергетики.

Напоминаем, 2 января украинские разведчики опубликовали кадры инсценировки покушения на командира РДК Дениса Капустина. В тот же день Служба внешней разведки предупредила, что РФ планирует провокации с человеческими жертвами на время празднования Рождества по юлианскому календарю.