ГУР опубликовало кадры спецоперации с Капустиным: видео FPV, за которое РФ оплатила $500 тысяч

Главное управление разведки Минобороны Украины показали два видео, которые должны были убедить Российскую Федерацию в гибели командира РДК Дениса Капустина. Видео обошлось РФ в полмиллиона долларов, а Капустин на самом деле жив.

Разведчики передали РФ видео атаки FPV-дрона, который якобы влетел прямо в машину Капустина, говорится в заметке ГУР МОУ. Другая запись — видео дрона-разведчика с фиксацией "попадания". Многоэтапную спецоперацию провела группа Тимура, которые инсценировали "смерть" командира РДК.

