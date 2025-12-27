Основатель РДК Денис Капустин погиб во время боевого задания: что известно

В ночь на субботу, 27 декабря, На Запорожском направлении фронта во время выполнения боевого задания погиб командир и основатель Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин, известный под позывным WhiteRex. Ему был 41 год.

По предварительной информации, причиной гибели стало попадание FPV-дрона. Об этом сообщили бойцы РДК в своем Telegram-канале.

В корпусе отметили, что детали происшествия пока устанавливаются, а дополнительная информация будет обнародована позже.

"Все подробности будут оглашены позже — пока устанавливаются детали произошедшего. Мы обязательно отомстим, Денис. Твое дело живет", — говорится в сообщении.

Что известно о Денисе Капустине

Денис Капустин родился в 1984 году в Москве. В России он находился в розыске как "участник террористической организации" и был заочно приговорен к пожизненному заключению. Ранее российские суды заочно арестовали его по ряду уголовных статей, включая государственную измену, участие в террористическом сообществе и организацию диверсий.

Капустин был сторонником Евромайдана и с 2017 года проживал в Украине. В августе 2022 года он создал Российский добровольческий корпус — подразделение, сформированное преимущественно из этнических русских эмигрантов, проживающих в Украине и странах Европы. Бойцы РДК воюют в составе Сил обороны Украины.

Российские спецслужбы обвиняли Капустина в причастности к рейдам на приграничные районы Брянской области, а также в организации диверсионных акций на территории РФ. Сам РДК ранее брал на себя ответственность за ряд операций на российской территории.

В конце марта 2023 года Дениса Капустина заочно арестовали по делу о нападении РДК на села в Брянской области. А 14 ноября 2024 военный суд в России во второй раз приговорили его к пожизненному заключению.

Напомним, "Русский добровольческий корпус" активно действовал на территории РФ в 2023 году. 2 мая, в Брянской области РФ были подорваны железнодорожные пути, в результате чего опрокинулось около 20 вагонов грузового поезда. Тогда Капустин заявлял, что в операции участвовало примерно 45 человек, включая и представителей "партизанской сети" в РФ.

Также добровольцы воевали в Курской области. Сообщалось, что в сентябре 2023 представители РДК совместно с соответствующими подразделениями провели успешный огневой рейд в приграничной полосе. В результате были убиты несколько сотрудников ФСБ.