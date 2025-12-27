Засновник РДК Денис Капустін загинув під час бойового завдання: що відомо

У ніч на суботу, 27 грудня, на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання загинув командир і засновник Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін, відомий під позивним WhiteRex. Йому був 41 рік.

За попередньою інформацією, причиною загибелі стало влучання FPV-дрона. Про це повідомили бійці РДК у своєму Telegram-каналі.

У корпусі зазначили, що деталі події наразі встановлюють, а додаткова інформація буде оприлюднена пізніше.

"Усі подробиці будуть оголошені пізніше — поки встановлюються деталі події. Ми обов'язково помстимося, Денисе. Твоя справа живе", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Дениса Капустіна

Денис Капустін народився 1984 року в Москві. У Росії він перебував у розшуку як "учасник терористичної організації" і був заочно засуджений до довічного ув'язнення. Раніше російські суди заочно заарештували його за низкою кримінальних статей, включно з державною зрадою, участю в терористичній спільноті та організацією диверсій.

Капустін був прихильником Євромайдану і з 2017 року проживав в Україні. У серпні 2022 року він створив Російський добровольчий корпус — підрозділ, сформований переважно з етнічних російських емігрантів, які проживають в Україні та країнах Європи. Бійці РДК воюють у складі Сил оборони України.

Російські спецслужби звинувачували Капустіна в причетності до рейдів на прикордонні райони Брянської області, а також в організації диверсійних акцій на території РФ. Сам РДК раніше брав на себе відповідальність за низку операцій на російській території.

Наприкінці березня 2023 року Дениса Капустіна заочно заарештували у справі про напад РДК на села в Брянській області. А 14 листопада 2024 року військовий суд у Росії вдруге засудив його до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, "Російський добровольчий корпус" активно діяв на території РФ у 2023 році. 2 травня, у Брянській області РФ було підірвано залізничні колії, внаслідок чого перекинулося приблизно 20 вагонів вантажного поїзда. Тоді Капустін заявляв, що в операції брало участь приблизно 45 осіб, включно з представниками "партизанської мережі" у РФ.

Також добровольці воювали в Курській області. Повідомлялося, що у вересні 2023 року представники РДК спільно з відповідними підрозділами провели успішний вогневий рейд у прикордонній смузі. У результаті було вбито кілька співробітників ФСБ.