Диверсія у Брянській області: біля місця вибуху знайшли "послання" від РДК, – росЗМІ (відео)

Як зазначають журналісти, раніше "Російському добровольчому корпусу" вже вдавалося проникати на територію прикордонних областей РФ.

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На стовпі біля місця підриву залізничних колій у Брянській області Російської Федерації знайдено наклейку, на якій зображено логотип "Російського добровольчого корпусу". Про це пише Telegram-канал Baza.

"Саме ця організація брала участь у нападі на два села у Брянській області на початку березня 2023 року. Ймовірно, це "послання" залишили диверсанти, які влаштували теракт на залізниці", — йдеться у джерелі.

Автори публікації також зазначили, що раніше приблизно на тому ж місці невідомі залишали каністри з бензином, з'єднані проводами з автоматичним вимикачем і акумулятором. Конструкція не вибухнула, проте диверсантів так і не впіймали.

Диверсія у Брянській області: що відомо

У вівторок, 2 травня, в Брянській області РФ було підірвано залізничну колію, внаслідок чого перекинулося близько 20 вагонів вантажного поїзда, який прямував з Брянська до Карачева. Саморобні вибухові пристрої було закладено у кількох місцях.

Повідомлялося, що у 6 вагонах знаходився небезпечний вантаж, проте розгерметизації та перекидання не трапилося. Внаслідок вибуху помічник машиніста отримав рвані рани обличчя та черепно-мозкову травму.

У Брянській області з рейок зійшов вантажний потяг

Російська влада залучила до пошуків диверсантів 400 співробітників спецслужб, кінологів і БПЛА, проте їх зусилля поки що не мали успіху.

Вилазки "Російського добровольчого корпусу" у Брянську область

Згідно із заявою губернатора Брянської області Олександра Богомаза, 2 березня на території регіону "українські диверсанти" вбили чоловіка, який їхав у машині з дитиною.

Того ж дня російські пропагандисти заявили, що група із 40 "диверсантів" взяла заручників у селі Сушани Брянської області — місцевих жителів.

Пізніше відповідальність за проникнення в Брянську область взяв він "Російський добровольчий корпус". За словами голови організації Дениса Капустіна, в операції брало участь приблизно 45 осіб, включаючи представників "партизанської мережі" у РФ. В одному з населених пунктів сталася стрілянина, але про жертви серед цивільних йому невідомо.

Ще один захід російських добровольців на територію Брянської області відбувся 6 квітня.

"Попри те, що губернатор Богомаз рапортував про "успішне відбиття атаки українських диверсійно-розвідувальних груп", ми знову ловимо його на брехні! Крім виконання бойових завдань, бійці РДК змогли поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм листівки", — сказав один з диверсантів.