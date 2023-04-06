"Бій з режимом Путіна": "Російський добровольчий корпус" повторно зайшов у Брянську область (відео)

Російські добровольці показали кадри спілкування чоловіка у камуфляжі з автоматом з мешканцем села Случовськ. Воєнні запитали, скільки кілометрів до Москви та продемонстрували стрільбу з гранатомета. Російська влада розповідала про "ліквідацію української ДРГ".

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Бійці "Російського Добровольчого Корпусу" (РДК) 6 квітня вдруге відвідали Брянську область Росії. Відео опубліковано у Telegram-каналі об'єднання.

"Попри те, що губернатор [Брянської області Олександр] Богомаз рапортував про "успішне відбиття атаки українських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ)", ми знову ловимо його на брехні! Крім виконання бойових завдань, бійці РДК змогли поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм листівки", — сказано у коментарі до відео.

На кадрах показано, як чоловік у камуфляжі, озброєний автоматом, спілкується із мешканцем села Случовськ Погарського району Брянської області. Військові запитують, у якому селі вони зараз перебувають і скільки кілометрів до Москви.

"Роздайте ці листівки знайомим. Вам доброго дня і раджу бути в укритті найближчі години 2. Зараз тривають обстріли — йде бій із путінським режимом", — звернувся він до місцевого мешканця.

Далі на відео показано стрільбу з гранатомета, але не уточнюється, по яким цілям.

"Обстріли" Брянської області: що сталося у регіоні 6 квітня

Богомаз 6 квітня дійсно доповідав про нібито проникла українська ДРГ у районі села Случовськ. Прикордонне управління ФСБ нібито вступило в бій із 20 "диверсантами". Російський губернатор говорив про нібито обстріл із мінометів селища Запісоче.

"Постраждалих немає. Є часткові пошкодження десяти житлових будинків та легкового автомобіля", — зазначав чиновник.

Олександр Богомаз звинувачував ЗСУ в обстрілі Суземського району 5 квітня та нібито скиданні вибухового пристрою за допомогою БПЛА.

"Є один постраждалий, зараз йому надається вся необхідна допомога. Руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби", — повідомляв він.

Нагадаємо, що росЗМІ 5 квітня писали про падіння українського легкомоторного літака у Клинцівському районі Брянської області РФ. Російські прикордонники затримали пілота, що вижив.

Перша згадка про проникнення "української ДРГ" до Брянської області була 2 березня. Богомаз тоді розповідав про обстріл автомобіля, що рухався, загибель мирного жителя і поранення 10-річної дитини.