Українська ДРГ була знищена у Брянській області, — влада регіону

Губернатор Олександр Богомаз стверджує, що диверсантам у кількості 20 осіб "завдали вогневої поразки". Перед цим, за його словами, район нібито зазнав обстрілу з мінометів.

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У Росії заявили, що на територію Брянської області нібито проникла українська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ). Про це у четвер, 6 квітня, повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

Російський чиновник стверджує, що інцидент стався в районі села Случовськ Погарського району. Нібито прикордонне управління УФСБ РФ вступило в бій із ДРГ у кількості 20 осіб.

"Підрозділами Збройних сил РФ спільно з підрозділами прикордонних військ противнику завдано вогневої поразки", — написав Богомаз.

Мінометний обстріл Брянської області

Раніше, вранці 6 квітня, губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що Збройні сили України нібито обстріляли з мінометів селище Запесоч'є Погарського району.

"Постраждалих немає. Є часткові пошкодження десяти житлових будинків та легкового автомобіля. Оперативні служби працюють на місці", — повідомив Богомаз.

Нагадаємо, 5 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Клінцовському районі Брянської області Росії впав український легкомоторний літак. Також росЗМІ опублікували відео допиту пілота. Чоловік на відео стверджує, що за політ мав отримати 50 тисяч гривень. Пізніше в росЗМІ заявили, що нібито два снаряди було скинуто на територію комбінату "Слава" Росрезерву. При цьому росіяни запевняють, що літаків було два.

Раніше, 3 квітня, Олександр Богомаз повідомив, що у Брянській області БПЛА атакував місцевий військкомат у Севському районі. Внаслідок скидання вибухового пристрою було пошкоджено будівлю.