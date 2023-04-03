У Брянській області РФ безпілотник атакував військкомат, — губернатор

Російські чиновники стверджують — унаслідок атаки БПЛА було пошкоджено будівлю військкомату у Севському районі

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У Брянській області безпілотник пошкодив будівлю військкомату. Про це сьогодні, 3 квітня, повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Він стверджує, що то був український безпілотник.

"ЗСУ за допомогою БПЛА атакували Севський район. Постраждалих немає. Внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Оперативні служби працюють на місці", — написав він.

У Брянській області РФ безпілотник атакував військкомат

Доказів того, що це був саме український БПЛА, російська влада поки не надала. Українська сторона цю атаку поки що не коментувала.

21 березня у Брянській області БПЛА атакували територію НПС "Новозибків" АТ "Транснефть".

20 березня в Джанкої в окупованому Криму сталися потужні вибухи. Повідомлялося, що місто атакували БпЛА, кілька із них було збито. Місцеві жителі розповіли, що після удару у деяких місцях зникла електрика.

Увечері 30 березня у російському місті Бєлгород пролунало дев'ять потужних вибухів.