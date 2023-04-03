В Брянской области РФ беспилотник атаковал военкомат, — губернатор
Российские чиновники утверждают — в результате атаки БПЛА было повреждено здание военкомата в Севском районе
В Брянской области беспилотник повредил здание военкомата. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он утверждает, что это был украинский беспилотник.
"ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте", — написал он.
Доказательств того, что это был именно украинский БПЛА российские власти пока не предоставили. Украинская сторона эту атаку пока не комментировала.
21 марта в Брянской области БПЛА атаковали территорию НПС "Новозыбков" АО "Транснефть".
20 марта в Джанкое в оккупированном Крыму произошли мощные взрывы. Сообщалось, что город атаковали БпЛА, несколько из них были сбиты. Местные жители рассказали, что после удара в некоторых местах пропало электричество.
Вечером 30 марта в российском городе Белгород прозвучало девять мощных взрывов.