В Брянской области РФ беспилотник атаковал военкомат, — губернатор

Российские чиновники утверждают — в результате атаки БПЛА было повреждено здание военкомата в Севском районе

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В Брянской области беспилотник повредил здание военкомата. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он утверждает, что это был украинский беспилотник.

"ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте", — написал он.

В Брянской области РФ беспилотник атаковал военкомат

Доказательств того, что это был именно украинский БПЛА российские власти пока не предоставили. Украинская сторона эту атаку пока не комментировала.

21 марта в Брянской области БПЛА атаковали территорию НПС "Новозыбков" АО "Транснефть".

20 марта в Джанкое в оккупированном Крыму произошли мощные взрывы. Сообщалось, что город атаковали БпЛА, несколько из них были сбиты. Местные жители рассказали, что после удара в некоторых местах пропало электричество.

Вечером 30 марта в российском городе Белгород прозвучало девять мощных взрывов.