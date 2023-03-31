"Аж окна трусятся": в российском Белгороде прозвучали мощные взрывы (видео)

По словам российских журналистов, в городе было слышно девять взрывов, которые продолжались с интервалами на протяжении 20 минут.

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Вечером 30 марта в российском городе Белгород прозвучало девять мощных взрывов. Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что взрывы начались примерно в 22:10 по киевскому времени и раздавались с интервалами на протяжении 20 минут. Журналисты указали на то, что примерно в это время ВС РФ обстреливали ракетами город Харьков.

"Не исключено, что "белгородские" звуки взрывов были звуками вылетов ракет, летевший на Харьков", — говорится в публикации.

В Белгороде были слышны взрывы

Напомним, что 30 марта Харьков был обстрелян ракетами С-300 со стороны Белгорода. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе было зафиксировано 6 прилетов.

Глава местной областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате атаки Вооруженных сил России, в одном из районов повреждены два автомобиля и частный дом. Чиновник также добавил, что по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее, 29 марта, российские оккупанты также атаковали село Подолы в Купянском районе Харьковской области. В результате обстрела три пожилые женщины получили множественные осколочные ранения, одна из них в тяжелом состоянии.

Еще мы писали о том, что 29 марта во всех районах временно оккупированного Мелитополя были слышных взрывы. По словам местных жителей, в результате обстрела в городе частично пропало электричество.

Согласно заявлению спикера ГУР МО Украины Андрея Юсова от 29 марта, россияне наметили в Украине новые цели, с которыми не смогут справиться исключительно при помощи БПЛА. В связи с этим в ближайшее время украинцам стоит ожидать новых массированных ракетных обстрелов со стороны оккупантов.