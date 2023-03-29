В Мелитополе утром прогремели взрывы: город полностью обесточен, — росСМИ (фото, видео)

По данным пропагандистов, украинские военнослужащие якобы обстреливали локомотивное депо, а один из снарядов попал в объект энергоинфраструктуры. В результате взрывов жертв или пострадавших нет.

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Во всех районах временно оккупированного Мелитополя утром 29 марта слышали взрывы. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся", — проинформировал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ не акцентировали внимание на событиях в Мелитополе. Авиация Сил обороны за прошедшие дни нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы, говорят в штабе.

Прилеты по Мелитополю: город обесточен

Жители Мелитополя сообщали, что после прилетов в городе не было электричества в районе Нового Мелитополя и железной дороги, в Семеновке, Тамбовке и других селах.

Федоров позднее подтвердил, что город и близлежащие села остались без света. Мэр добавил, что электричества не было в северных и западных районах Мелитополя.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут про "обстрел ВСУ" локомотивного депо в Мелитополе в 5:30 утра. По предварительной информации, обошлось без жертв, но есть разрушения.

Агентство ТАСС добавляет, что в Мелитополе повреждены объекты системы электроснабжения, город обесточен.

Напомним, что 27 марта произошел взрыв у кофейни "Джокер" и казарм ВС РФ. Оккупанты говорили про "обстрелы" города из артиллерии и попадании в здание колледжа на проспекте 50-летия Победы.

А 23 марта неизвестные заложили взрывное устройство на одной из улиц Мелитополя. "Замначальника отдела участковых уполномоченных полиции" Мелитополя из-за взрыва получил nравму ноги.