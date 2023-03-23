Взрыв в Мелитополе: в РФ подтвердили покушение на местного топ-коллаборанта (видео)

Пострадавшего с различными травмами, по данным Следкома, после инцидента госпитализировали. Мэр Мелитополя Иван Федоров уточняет, что покушение осуществили на топ-коллаборанта Сергея Сковырко.

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Мощный взрыв, прогремевший 23 марта в оккупированном ВС РФ Мелитополе (Запорожская область) был организован неизвестными, которые покушались на жизнь так называемого "заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции". Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

В Следкоме утверждают, что неизвестные заложили самодельное взрывное устройство на улице Крупской. Для этого они выбрали маршрут, которым "полицейский" следовал из дома на работу.

Когда замначальника отдела участковых местного УВД проходил мимо, взрывное устройство привели в действие и оно сдетонировало.

Пострадавшего "полицейского" госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

По информации, опубликованной в Телеграм-канале оккупационной администрации Мелитополя, полицейский-коллаборант получил минно-взрывную травму ноги. Сейчас он в больнице. Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Что происходит в Мелитополе сейчас

Следком РФ уже возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь. Российские оккупанты собрали части взрывного устройства и отправили их на экспертизу. Также "полицейские" начали опрашивать местных жителей.

На месте инцидента находятся российские военные и пожарные. Сотрудников МЧС вызвали для того, чтоб потушить загоревшийся во время взрыва автомобиль. Также в районе парка имени Горького работают саперы и кинологи.

Взрыв в Мелитополе: стало известно имя пострадавшего "полицейского"

Пострадавшим во время взрыва в Мелитополе 23 марта оказался полицейский-коллаборант Сергей Сковырко. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Телеграм-канале.

"Это — полицейский-коллаборант Сергей Сковырко, который шел на работу и свернул не туда. Хотя, он "свернул не туда еще тогда, когда согласился на сотрудничество с врагом. Поэтому больничная палата — закономерное последствие неправильно выбранного пути",— написал Федоров.

Напомним, 23 марта в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Коллаборант Владимир Рогов утверждал, что в городе сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал "полицейский", который получил различные ранения.

Также мы информировали о том, что 14 марта в Мелитополе подорвали автомобиль, в котором находился коллаборант Иван Ткач. По информации источников, погибший с первых дней полномасштабной войны перешел на сторону противника.