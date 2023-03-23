Вибух у Мелітополі: у РФ підтвердили замах на місцевого топколаборанта (відео)

Потерпілого з різними травмами, за даними Слідкому, після інциденту госпіталізували. Мер Мелітополя Іван Федоров уточнює, що замах здійснили на топколаборанта Сергія Сковирка.

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Потужний вибух, який пролунав 23 березня в окупованому ЗС РФ Мелітополі (Запорізька область) був організований невідомими, які робили замах на життя так званого "заступника начальника відділу дільничних уповноважених поліції". Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету Російської Федерації.

У Слідкомі стверджують, що невідомі заклали саморобний вибуховий пристрій на вулиці Крупській. Для цього вони обрали маршрут, яким "поліцейський" прямував з дому на роботу.

Коли заступник начальника відділу дільничних місцевого УВС проходив повз, вибуховий пристрій привели в дію і він здетонував.

Потерпілого "поліцейського" госпіталізували до найближчого медичного закладу із травмами різного ступеня тяжкості.

За інформацією, опублікованою в Телеграм-каналі окупаційної адміністрації Мелітополя, поліцейський-колаборант отримав мінно-вибухову травму ноги. Нині він у лікарні. Медики оцінюють стан постраждалого як стабільний.

Що відбувається у Мелітополі зараз

Слідком РФ вже порушив кримінальну справу за фактом замаху на життя. Російські окупанти зібрали частини вибухового пристрою та відправили їх на експертизу. Також "поліцейські" почали опитувати місцевих мешканців.

На місці інциденту перебувають російські військові та пожежники. Співробітників МНС викликали для того, щоб згасити автомобіль, що загорівся під час вибуху. Також у районі парку імені Горького працюють сапери та кінологи.

Вибух у Мелітополі: стало відомо ім'я потерпілого "поліцейського"

Постраждалим під час вибуху у Мелітополі 23 березня виявився поліцейський-колаборант Сергій Сковирко. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

“Це — поліцейський-колаборант Сергій Сковирко, який йшов на роботу і звернув не туди. Хоча, він звернув не туди ще тоді, коли погодився на співпрацю з ворогом. Тому лікарняна палата — закономірний наслідок неправильно обраного шляху", — написав Федоров.

Нагадаємо, 23 березня в Мелітополі пролунав потужний вибух. Колаборант Володимир Рогов стверджував, що у місті спрацював саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждав "поліцейський", який отримав різні поранення.

Також ми інформували про те, що 14 березня у Мелітополі підірвали автомобіль, в якому знаходився колаборант Іван Ткач. За інформацією джерел, загиблий з перших днів повномасштабної війни перейшов на бік супротивника.