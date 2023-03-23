У Мелітополі пролунав потужний вибух: окупанти заявляють про постраждалих

Колаборант Володимир Рогов стверджує, що у місті спрацював саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждав "поліцейський", який отримав різні поранення.

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В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали сильні вибухи. Про це розповів мер міста Іван Федоров 23 березня.

Представник окупаційної адміністрації регіону Володимир Рогов заявив, що гучний вибух було чутно у різних частинах населеного пункту, він стався приблизно о 06:40.

За його словами, на вулиці Івана Алексєєва (окупанти називають її Крупською, — ред.), що неподалік пожежної частини в місті спрацював саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок чого постраждав співробітник "поліції". Він госпіталізований з травмами різного ступеня тяжкості. Рогов додав, що на місці працюють "правоохоронці" та співробітники екстрених служб.

Окупаційний чиновник заявив, що за вибухом нібито стоїть Україна, яка хоче "залякати та дестабілізувати ситуацію на звільненій території Запорізької області".

Зі свого боку, Іван Федоров додав, що росіяни зігнали фейкову "поліцію" та рятувальників на вулицю Івана Алеексєва у місті.

"Біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Повідомили про постраждалого "поліцейського". Напевно, далі в "найкращих" ра****ських традиціях перекриють вулицю і шукатимуть "диверсантів"", — написав він.

Нагадаємо, 14 березня у Мелітополі підірвали автомобіль, в якому знаходився колаборант Іван Ткач. За інформацією джерел, загиблий з перших днів повномасштабної війни перейшов на бік супротивника.

Крім того, того ж дня у Новій Каховці Херсонської області підірвали автомобіль так званого "заступника голови Новокаховської ВЦА" Віталія Гура. За даними росЗМІ, топколаборанта з пораненнями доправили до лікарні.