В Мелитополе прогремел мощный взрыв: оккупанты заявляют о пострадавших

Коллаборант Владимир Рогов утверждает, что в городе сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал "полицейский", который получил различные ранения.

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В оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучали мощные взрывы. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров 23 марта.

Представитель оккупационной администрации региона Владимир Рогов заявил, что громкий взрыв был слышен в разных частях населенного пункта, он произошел около 6:40 утра.

По его словам, на улице Ивана Алексеева (оккупанты называют ее Крупской, — ред.), что недалеко от пожарной части в городе сработало самодельное взрывное устройство. В результате чего пострадал сотрудник "полиции". Он бы госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Рогов добавил, что на месте работают "правоохранители" и сотрудники экстренных служб.

Оккупационный чиновник заявил, что за взрывом якобы стоит Украина, которая хочет "запугать и дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории Запорожской области".

В свою очередь Иван Федоров добавил, что россияне согнали фейковую "полицию" и спасателей на улицу Ивана Алеексева в городе.

"Возле пожарной части якобы нашли самодельное взрывное устройство. Сообщили о пострадавшем "полицейском". Наверняка дальше в "лучших" ра****ских традициях перекроют улицу и будут искать "диверсантов"", — написал он.

Напомним, 14 марта в Мелитополе подорвали автомобиль, в котором находился коллаборант Иван Ткач. По информации источников, погибший с первых дней полномасштабной войны перешел на сторону противника.

Кроме того, в тот же день в Новой Каховке Херсонской области подорвали автомобиль так называемого "замглавы Новокаховской ВГА" Виталия Гура. По данным росСМИ, топ-коллаборанта с ранениями доставили в больницу.