Подрыв машины в Мелитополе: сотрудничавший с оккупантами Иван Ткач скончался (фото)

По информации источников, погибший с первых дней полномасштабной войны перешел на сторону противника. Им было организовано транспортное сообщение между Запорожской областью и другими оккупированными областями Украины.

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В результате подрыва автомобиля во временно оккупированном Мелитополе погиб коллаборант Иван Ткач. Об этом сообщили оккупационные "власти" Запорожской области.

Член "главного совета администрации региона" Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что в результате подрыва транспортного средства коллаборант получил сильные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Медики оказались бессильны и он скончался в больнице.

Коллаборант Иван Ткач: связь с оккупантами

Иван Ткач был известной личностью в Мелитополе и владел одной из самых крупных в городе транспортных компаний и имел связи с российскими оккупантами. После захвата области его назначили директором МУП "Городской транспорт" "военно-гражданской администрации" Запорожской области.

По информации украинских СМИ, Иван Ткач наладил транспортное сообщение со временно оккупированным полуостровом Крым, а также отдельными городами Донецкой и Луганской областей.

Владелец подорванного в Мелитополе автомобиля Иван Ткач скончался в больнице Фото: Денис Казанский / Telegram

"Используя подчиненный ему подвижной состав, занимался организацией перемещения личного состава ВС РФ из Донецкой, Херсонской областей и временно оккупированного Крыма в Запорожскую область и обратно. Задействовав подвижной состав "МУП "Городской транспорт", организовывал перевозку наемников ЧВК "Вагнер" к линии боевого столкновения в Запорожской области", – сообщили источники.

Подрыв автомобиля в Мелитополе 14 марта: что известно

Об инциденте сообщил законный мэр города Иван Федоров в собственном Telegram-канале. В сети начали распространять кадры с горящим автомобилем и дым начал распространяться по всем ближайшим улицам. Это было транспортное средство Toyota Land Cruiser, которое зарегистрировано на погибшего Ивана Ткача. Подрыв осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства и помимо коллаборанта пострадал еще один человек, которого сразу госпитализировали.

Напомним, 14 марта росСМИ подтвердили подрыв автомобиля топ-коллаборанта в Новой Каховке. По данным журналистов, взрывное устройство сработало рядом с машиной так называемого "замглавы Новокаховской ВГА" Виталия Гуры. Топ-коллаборанта с ранениями доставили в больницу.