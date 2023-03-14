В Мелитополе подорвали автомобиль: внутри мог быть коллаборант-"чиновник" (фото, видео)

Дым от пожара после подрыва распространился по улицам города, а источники начали выдвигать собственные версии о том, кто мог находиться в салоне транспортного средства.

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В центре временно оккупированого Мелитополя в Запорожской области прозвучал очередной взрыв. Был подорван автомобиль. Об этом сообщает законный городской глава города Иван Федоров в собственном Telegram-канале.

В сети начали распространять кадры с горящим автомобилем, дым распространился по всем ближайшим улицам. Подорвали транспортное средство вечером вторника, 14 марта по адресу Героев Украины, 48, и как отмечают представители росСМИ, он принадлежал не простому человеку, а одному из "чиновников оккупационных властей".

Украинский блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале написал, что горящее транспортное средство Toyota Land Cruiser по предварительным данным принадлежало Ивану Ткачу, который владеет одной из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя.

В Мелитополе подорвали автомобиль Фото: Денис Казанский / Telegram В Мелитополе подорвали автомобиль Фото: Денис Казанский / Telegram

"Судя по всему — это снова бизнес-разборки, которые потом спишут на украинскую ДРГ. Оккупанты уже год грабят и отжимают бизнес на захваченных территориях. Похоже, это эпизод из этой же серии", — говорится в сообщении.

Коллаборант Владимир Рогов заявил, что в результате взрыва есть всего двое пострадавших и врачи им оказывают медицинскую помощь. Кроме того, по его словам подрыв осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства.

Также Владимир Рогов подтвердил версию о том, что подорванное транспортное средство принадлежало владельцу Ивану Ткачу.

"Ранее карательные структуры режима Зеленского сливали данные Ткача в публичный доступ, называя его "предателем" за сотрудничество с Россией", — пишет коллаборант об инциденте.

Напомним, 14 марта росСМИ подтвердили подрыв автомобиля топ-коллаборанта в Новой Каховке. По данным журналистов, взрывное устройство сработало рядом с машиной так называемого "замглавы Новокаховской ВГА" Виталия Гуры. Топ-коллаборанта с ранениями доставили в больницу.