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Военный Фокус Российско-украинская война

В Мелитополе подорвали автомобиль: внутри мог быть коллаборант-"чиновник" (фото, видео)

подрыв автомобиля, пострадавшие, Мелитополь, российские оккупанты, "Власти" оккупационных администраций, инцидент в Запорожской области
Фото: Денис Казанский / Telegram | В Мелитополе подорвали автомобиль

Дым от пожара после подрыва распространился по улицам города, а источники начали выдвигать собственные версии о том, кто мог находиться в салоне транспортного средства.

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В центре временно оккупированого Мелитополя в Запорожской области прозвучал очередной взрыв. Был подорван автомобиль. Об этом сообщает законный городской глава города Иван Федоров в собственном Telegram-канале.

В сети начали распространять кадры с горящим автомобилем, дым распространился по всем ближайшим улицам. Подорвали транспортное средство вечером вторника, 14 марта по адресу Героев Украины, 48, и как отмечают представители росСМИ, он принадлежал не простому человеку, а одному из "чиновников оккупационных властей".

Украинский блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале написал, что горящее транспортное средство Toyota Land Cruiser по предварительным данным принадлежало Ивану Ткачу, который владеет одной из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя.

подрыв автомобиля, пострадавшие, Мелитополь, российские оккупанты, "Власти" оккупационных администраций, инцидент в Запорожской области Fullscreen
В Мелитополе подорвали автомобиль
Фото: Денис Казанский / Telegram
подрыв автомобиля, пострадавшие, Мелитополь, российские оккупанты, "Власти" оккупационных администраций, инцидент в Запорожской области Fullscreen
В Мелитополе подорвали автомобиль
Фото: Денис Казанский / Telegram

"Судя по всему — это снова бизнес-разборки, которые потом спишут на украинскую ДРГ. Оккупанты уже год грабят и отжимают бизнес на захваченных территориях. Похоже, это эпизод из этой же серии", — говорится в сообщении.

Коллаборант Владимир Рогов заявил, что в результате взрыва есть всего двое пострадавших и врачи им оказывают медицинскую помощь. Кроме того, по его словам подрыв осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства.

Также Владимир Рогов подтвердил версию о том, что подорванное транспортное средство принадлежало владельцу Ивану Ткачу.

"Ранее карательные структуры режима Зеленского сливали данные Ткача в публичный доступ, называя его "предателем" за сотрудничество с Россией", — пишет коллаборант об инциденте.

Напомним, 14 марта росСМИ подтвердили подрыв автомобиля топ-коллаборанта в Новой Каховке. По данным журналистов, взрывное устройство сработало рядом с машиной так называемого "замглавы Новокаховской ВГА" Виталия Гуры. Топ-коллаборанта с ранениями доставили в больницу.