У Мелітополі підірвали автомобіль: усередині міг бути колаборант-"чиновник" (фото, відео)

Дим від пожежі після підриву поширився вулицями міста, а джерела почали висувати власні версії про те, хто міг перебувати у салоні транспортного засобу.

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У центрі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі пролунав черговий вибух. Було підірвано автомобіль. Про це повідомляє законний міський голова міста Іван Федоров у власному Telegram каналі.

У мережі почали розповсюджувати кадри з автомобілем що палав, дим поширився всіма найближчими вулицями. Підірвали транспортний засіб увечері вівторка, 14 березня за адресою Героїв України, 48, і як зазначають представники росЗМІ, він належав не до простої людини, а до одного з "чиновників окупаційної влади".

Український блогер Денис Казанський у своєму Telegram -каналі написав, що палаючий транспортний засіб Toyota Land Cruiser за попередніми даними належав Івану Ткачу, який володіє однією з найбільших приватних транспортних компаній Мелітополя.

У Мелітополі підірвали автомобіль Фото: Денис Казанський / Telegram У Мелітополі підірвали автомобіль Фото: Денис Казанський / Telegram

"З огляду на все, це знову бізнес-розбірки, які потім спишуть на українську ДРГ. Окупанти вже рік грабують і віджимають бізнес на захоплених територіях. Схоже, це епізод із цієї ж серії", — йдеться в повідомленні.

Колаборант Володимир Рогов заявив, що в результаті вибуху є лише двоє постраждалих і лікарі їм надають медичну допомогу. Крім того, за його словами, підрив здійснено за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Також Володимир Рогов підтвердив версію про те, що підірваний транспортний засіб належав власнику Івану Ткачу.

"Раніше каральні структури режиму Зеленського зливали дані Ткача у публічний доступ, назвавши його "зрадником" за співпрацю з Росією", — пише колаборант про інцидент.

Нагадаємо, 14 березня росЗМІ підтвердили підрив автомобіля топколаборанта в Новій Каховці. За даними журналістів, вибуховий пристрій спрацював поряд з машиною так званого "заступника голови Новокаховської ОДА" Віталія Гури. Топколаборанта із пораненнями доправили до лікарні.