Підрив машини в Мелітополі: Іван Ткач, який співпрацював з окупантами, помер (фото)

За інформацією джерел, загиблий з перших днів повномасштабної війни перейшов на бік супротивника. Ним було організовано транспортне сполучення між Запорізькою областю та іншими окупованими областями України.

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Внаслідок підриву автомобіля у тимчасово окупованому Мелітополі загинув колаборант Іван Ткач. Про це повідомила окупаційна "влада" Запорізької області.

Член "головної ради адміністрації регіону" Володимир Рогов у своєму Telegram-каналі написав, що в результаті підриву транспортного засобу колаборант отримав сильні поранення, які виявилися несумісними з життям. Медики виявилися безсилими і він помер у лікарні.

Колаборант Іван Ткач: зв'язок із окупантами

Іван Ткач був відомою особистістю в Мелітополі та володів однією з найбільших у місті транспортних компаній та мав зв'язки з російськими окупантами. Після захоплення області його призначили директором МУП "Міський транспорт" воєнно-громадянської адміністрації Запорізької області.

Іван Ткач налагодив транспортне сполучення з тимчасово окупованим півостровом Крим, а також окремими містами Донецької та Луганської областей.

Власник підірваного у Мелітополі автомобіля Іван Ткач помер у лікарні Фото: Денис Казанський / Telegram

"Використавши підпорядкований йому рухомий склад, займався організацією переміщення особового складу ЗС РФ з Донецької, Херсонської областей та тимчасово окупованого Криму до Запорізької області і назад. Задіявши рухомий склад "МУП "Міський транспорт", організовував перевезення найманців ПВК "Вагнер" до лінії бойового у Запорізькій області", – повідомили джерела.

Підрив автомобіля у Мелітополі 14 березня: що відомо

Про інцидент повідомив законний мер Іван Федоров у власному Telegram-каналі. У мережі почали розповсюджувати кадри з палаючим автомобілем і дим почав поширюватися всіма найближчими вулицями. Це був транспортний засіб Toyota Land Cruiser, зареєстрований на загиблого Івана Ткача. Підрив здійснено за допомогою саморобного вибухового пристрою і, крім колаборанта, постраждала ще одна людина, яку одразу госпіталізували.

Нагадаємо, 14 березня росЗМІ підтвердили підрив автомобіля топколаборанта в Новій Каховці. За даними журналістів, вибуховий пристрій спрацював поряд з машиною так званого "заступника голови Новокаховської ВДА" Віталія Гури. Топколаборанта із пораненнями доправили до лікарні.