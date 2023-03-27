В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы у базы российских войск, — мэр (фото, видео)

По данным Ивана Федорова, в результате взрывов пострадало здание, где оккупанты размещали свои "силовые" структуры и личный состав ВС РФ. Оккупанты же отмечают, что в колледже якобы находились ученики и пострадало 4 человека.

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Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что у кофейни "Джокер" и казарм с российскими военными произошел взрыв. Об этом он написал в своем телеграм-канале 27 марта.

Около 8 утра в Мелитополе прогремели взрывы. Согласно данным мэра, было сразу несколько "прилетов". Позже стало известно, что событие произошло возле кафе "Джокер" и военных казарм с российскими войсками. В результате взрывов пострадало здание, где оккупанты размещали свои "силовые" структуры и личный состав вражеских войск.

Оккупационная администрация заявляет, что украинские военные обстреляли Мелитополь артиллерией, в результате пострадало здание многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов утверждает, что предварительно огонь велся из Орехова. Однако следует отметить, что расстояние до Мелитополя составляет 85 км. Также он утверждает, что в колледже якобы находились ученики. Предварительно оккупанты утверждают, что известно о 4 пострадавших.

Напомним, 25 марта Иван Федоров заявил, что оккупанты готовятся к отступлению из Мелитополя, поэтому в городе наблюдается усиление репрессий и грабежей.

23 марта оккупанты признали ликвидацию коллаборанта Сергея Сковирко, который был так называемым "заместителем начальника отдела участковых уполномоченных полиции".