В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи біля бази російських військ, – мер (фото, відео)

Згідно з інформацією Івана Федорова, в результаті вибухів постраждала будівля, де окупанти розміщували свої "силові" структури та особовий склад ЗС РФ. Окупанти ж зазначають, що в коледжі начебто знаходились учні й постраждало 4 людей.

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Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що біля кавʼярні "Джокер" і казарм з російськими військовими стався вибух. Про це він написав у своєму телеграмканалі 27 березня.

Вранці близько 8 ранку в Мелітополі прогриміли вибухи. Згідно з даними мера, було одразу кілька "прильотів". Пізніше стало відомо, що подія сталася біля кавʼярні "Джокер" та військових казарм з російськими військами. В результаті вибухів постраждала будівля, де окупанти розміщували свої "силові" структури та особовий склад ворожих військ.

Окупаційна адміністрація заявляє, що українські військові обстріляли Мелітополь з артилерії, внаслідок цього постраждала будівля багатопрофільного коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги. Голова руху "Ми разом з Росією" Володимир Рогов стверджує, що попередньо вогонь вівся з Оріхова. Однак варто зазначити, що відстань до Мелітополя складає 85 км. Також він стверджує, що в коледжі начебто проходили навчання з 8 ранку. Попередньо окупанти стверджують, що відомо про 4 постраждалих.

Нагадаємо, 25 березня Іван Федоров заявив, що окупанти готуються до відступу з Мелітополя, відтак у місті спостерігається посилення репресій та грабунків.

23 березня окупанти визнали ліквідацію колаборанта Сергія Сковирка, який був так званим "заступником начальника відділу дільничних уповноважених поліції".