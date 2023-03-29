У Мелітополі вранці пролунали вибухи: місто повністю знеструмлене, — росЗМІ (фото, відео)

За даними пропагандистів, українські військовослужбовці нібито обстрілювали локомотивне депо, а один зі снарядів влучив по об'єкту енергоінфраструктури. Внаслідок вибухів жертв чи постраждалих немає.

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В усіх районах тимчасово окупованого Мелітополя вранці 29 березня чули вибухи. Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

"Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться", — проінформував він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ не акцентували увагу на подіях у Мелітополі. Авіація Сил оборони за минулі дні завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси, кажуть у штабі.

Прильоти по Мелітополю: місто знеструмлено

Мешканці Мелітополя повідомляли, що після прильотів у місті не було електроенергії в районі Нового Мелітополя та залізниці, у Семенівці, Тамбовці та інших селах.

Федоров пізніше підтвердив, що місто та прилеглі села залишилися без світла. Мер додав, що електроенергії не було у північних та західних районах Мелітополя.

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть про "обстріл ЗСУ" локомотивного депо в Мелітополі о 5:30 ранку. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, але є руйнування.

Агентство ТАСС додає, що в Мелітополі пошкоджено об'єкти системи електропостачання, місто знеструмлено.

Нагадаємо, що 27 березня стався вибух біля кав'ярні "Джокер" та казарм ЗС РФ. Окупанти говорили про "обстріли" міста з артилерії та влучання у будівлю коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги.

А 23 березня невідомі заклали вибуховий пристрій на одній із вулиць Мелітополя. "Заступник начальника відділу дільничних уповноважених поліції" Мелітополя через вибух отримав травму ноги.