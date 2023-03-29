В Харьковской области от обстрела ВС РФ пострадали пожилые люди, — ОВА

В Купянском районе Харьковской области в результате атаки российских войск ранены трое гражданских женщин. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что одна из них находится в тяжелом состоянии.

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Сегодня, 29 марта, враг обстрелял село Подолы в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки ВС РФ ранения получили гражданские люди — пожилые женщины. Об этом написал в соцсетях глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Женщины 68, 69 и 70 лет госпитализированы с множественными осколочными ранениями.

"Состояние одной женщины — тяжелое. Другие в среднем состоянии", — передал Синегубов.

Вчера, 28 марта, в результате обстрела ВС РФ также пострадал пожилой мужчина. 62-летний житель города Богодухов был госпитализирован с ранением.

В течение суток враг нанес более 150 ударов по Купянскому району. ВС РФ обстреливали поселок Двуречная из минометов, артиллерии и танков.

"Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", — сообщили в Харьковской ОВА.

Напомним, 29 марта секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал в соцсетях появление на вооружении ВСУ ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 километров.

Также 29 марта морские пехотинцы ВСУ показали уничтожение бойцов вражеской ЧВК "Шторм". В этот специальный батальон вербует бывших силовиков в колониях Минобороны России.

Ранее, 26 марта, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ. По его словам, операции зависят от погоды.