У Харківській області від обстрілу ЗС РФ постраждали люди похилого віку, — ОДА

У Куп‘янському районі Харківщини внаслідок атаки російських військ поранені троє цивільних жінок. Голова ОДА Олег Синєгубов повідомив, що одна з них перебуває у важкому стані.

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Сьогодні, 29 березня, ворог обстріляв село Подоли у Куп‘янському районі Харківської області. Внаслідок атаки ЗС РФ поранення отримали цивільні люди — жінки похилого віку. Про це написав у соцмережах голова обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов.

Жінки віком 68, 69 та 70 років госпіталізовані з численними осколковими пораненнями.

"Стан одної жінки – важкий. Інші у середньому стані", — передав Синєгубов.

Вчора, 28 березня, внаслідок обстрілу ЗС РФ також постраждав чоловік похилого віку. 62-річний мешканець міста Богодухів був госпіталізований з пораненням.

Протягом доби ворог завдав понад 150 ударів по Куп’янському району. ЗС РФ обстрілювали селище Дворічна з мінометів, артилерії та танків.

"Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", — повідомили в Харківській ОДА.

Нагадаємо, 29 березня секретар РНБО Олексій Данілов анонсував у соцмережах появу на озброєнні ЗСУ ударних безпілотників з дальністю польоту понад 3000 кілометрів.

Також 29 березня морські піхотинці ЗСУ показали знищення бійців ворожої ПВК "Шторм". У цей спеціальний батальйон вербує колишніх силовиків у колоніях Міноборони Росії.

Раніше, 26 березня, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, коли почнеться контрнаступ ЗСУ. За його словами, операції залежать від погоди.