"Плідно працюємо": морська піхота ЗСУ показала знищення найманців ПВК "Шторм" (фото)

ПВК "Шторм" — спеціальний батальйон, у який в’язнів вербує Міноборони Росії. Миколаївські морпіхи опублікували відео ліквідації ворожих силовиків.

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Сьогодні, 29 березня, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського поділилася відео спільного з 503 окремим батальйоном морської піхоти знищення найманців ворожої ПВК "Шторм". Його опублікували в соцмережах бригади.

"Бадьорого ранку, незламні! Плідно працюємо над розквітом українського Донбасу", — написали захисники України.

На відео видно, як прилітають снаряди в місця скупчення супротивників, знищуючи їх. На одному з кадрів окупанти розбігаються, помітивши в небі український безпілотник.

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ПВК "Шторм": що вже відомо

За інформацією російських ЗМІ, Міністерство оборони РФ почало вербувати в’язнів до армії 3 вересня 2022 року. Джерела повідомляли, що ув'язнених залучали до спеціального батальйону "Шторм" у двох виправних колоніях, де утримуються колишні силовики.

За даними джерел журналістів, пропозицією вступити в ПВК зацікавилось близько сотні в’язнів, однак тести вдалося пройти лише 60 особам.

Важливо не плутати ПВК з однойменними терористичними формуваннями, створеними в Північній Осетії та окупований Луганській області.

Нагадаємо, 26 березня голова Міноборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ України почнеться у квітні чи на початку травня.

Сьогодні, 29 березня, Генштаб ЗСУ поділився фото з навчань українських захисників у британських лісах. Солдатів тренують інструктори зі Швеції.