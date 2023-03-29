"Плодотворно работаем": морская пехота ВСУ показала уничтожение наемников ЧВК "Шторм" (фото)

ЧВК "Шторм" — специальный батальон, в который заключенных вербует Минобороны России. Николаевские морпехи опубликовали видео ликвидации вражеских силовиков.

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Сегодня, 29 марта, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского поделилась видео совместного с 503 отдельным батальоном морской пехоты уничтожения наемников вражеской ЧВК "Шторм". Его опубликовали в соцсетях бригады.

"Бодрое утро, несокрушимые! Плодотворно работаем над расцветом украинского Донбасса", — написали защитники Украины.

На видео видно, как прилетают снаряды в места скопления противников, уничтожая их. На одном из кадров оккупанты разбегаются, заметив в небе украинский беспилотник.

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ЧВК "Шторм": что уже известно

По информации российских СМИ, Министерство обороны РФ начало вербовать заключенных в армию 3 сентября 2022 года. Источники сообщали, что заключенных привлекали в специальный батальон "Шторм" в двух исправительных колониях, где содержатся бывшие силовики.

По данным источников журналистов, предложением вступить в ЧВК заинтересовалось около сотни заключенных, однако тесты смогли пройти только 60 человек.

Важно не путать ЧВК с одноименными террористическими формированиями, созданными в Северной Осетии и оккупированной Луганской области.

Напомним, 26 марта глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление Украины начнется в апреле или начале мая.

Сегодня, 29 марта, Генштаб ВСУ поделился фото с учений украинских защитников в британских лесах. Солдат тренируют инструкторы из Швеции.