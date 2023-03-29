Генштаб показав підготовку бійців ЗСУ шведськими інструкторами в лісах Британії (фото)

Шведські воєнні передають українським новобранцям знання для ведення наступальних та оборонних дій, які дозволять виконувати задачі по обороні України.

Related video

Інструктори Королівської армії Швеції тренують новобранців ЗСУ у лісистій місцевості у Великобританії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 29 березня в Фейсбуці.

В межах базової загальновоєнної підготовки українських солдатів тренують інструктори зі Швеції. Тренування дозволять воєнним отримати бойові навички, підвищити готовність та безпеку ЗСУ. Курси забезпечать бійців без досвіду всіма необхідними тактичними знаннями для виконання завдань по обороні України. Зазначається, що воєнних вчать проводити наступальні та оборонні дії.

Навчання проходять в лісовій місцевості

"Королівство Швеція продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на тривалі порушення Росією міжнародного права", — підкреслили в Генштабі.

Шведські інструктори прибули в Великобританію у 2023 році. Їхній контингент приєднався до країн-партнерів України, які навчають бійців ЗСУ під керівництвом Сполученого Королівства.

Нагадаємо, 13 березня перша група воєнних в Іспанії закінчила навчання на танках Leopard 2A4. Екіпажі навчалися протягом місяця.

7 березня в Міноборони Литви заявили, що у Німеччину направлять 40 інструкторів для навчань українських захисників.