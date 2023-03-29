"Украинский рой": Данилов анонсировал появление в ВСУ дронов с дальностью 3 тысячи км

Силы обороны Украины работают над появлением воздушной армии беспилотников, способных поражать цели в Москве и в глубине России.

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Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны, анонсировал появление на вооружении в Украине ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км. Об этом 29 марта он сообщил в Twitter.

Он не назвал точное количество беспилотников, но намекнул, что это тысячи единиц. Их дальность действия составляет тысячи километров, что позволяет уничтожать вражеские объекты и технику даже на расстоянии от столицы Российской Федерации.

""Украинский рой" "имени Матиаса Руста"", – отметил Данилов.

Автор сообщения также опубликовал фото с самолетом немца Матиаса Руста. Пилот приземлился среди Красной площади в Москве в 1987 году. Он пролетел более тысячи километров. Ему удалось обойти систему противовоздушной обороны СССР и без особых препятствий попасть на территорию коммунистической страны. Четырехместный легкий самолет Cessna 172B Skyhawk приземлился на Большом Москворецком мосту. Он вышел из авиасудна и начал раздавать автографы. Впоследствии советские правоохранители его арестовали.

Напомним, россияне в соцсетях утверждали, что украинцы закупили в Китае компонентов на 100 тысяч дронов. Издание Forbes проанализировало информацию и сообщило, что, вероятно, речь идет о дронах FPV, оснащенных мощными видеокамерами и относительно недорогими. Беспилотник можно использовать в качестве радиоуправляемого робота-камикадзе. По размеру такие аппараты меньше стандартных квадрокоптеров. В этом случае техника точно способна поражать цели на относительно значительном расстоянии от управляющего им по видеосвязи оператора.

Издание Defence Express 29 марта оценило, насколько реальна возможность создания воздушного флота дронов в Украине. Аналитики отметили, что FPV-дроны типа "камикадзе" могут оказаться массовым оружием в арсенале украинских военных из-за низкой стоимости и высокой эффективности. В то же время у правительства и производителей есть свои ограничения, поскольку на поставку аппаратов требуется время и значительные средства.