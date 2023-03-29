Нужны время и деньги. Смогут ли ВСУ получить 100 000 FPV-дронов, которых боятся россияне

Небольшие беспилотники-камикадзе стоят меньше $1000, но кроме них украинцам нужны и БПЛА подороже.

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Некоторые источники утверждают, будто украинцы закупили в Китае детали, которых хватит на производство 100 тыс. FPV-дронов. Издание Defence Express оценило, насколько реально создать такой воздушный флот в Украине.

Речь идет о дешевых квадрокоптерах, которые с легкой руки министра обороны Украины Алексея Резникова называют "свадебными дронами". Как украинцы, так и россияне, научились модифицировать такие летательные аппараты, оснащая их взрывчаткой или боеприпасами весом до 2 кг. Однако в их производстве есть интересные нюансы, которые осложняют процесс.

Сколько стоят FPV-дроны

Главное разведывательное управление 28 марта сообщило, что в рамках благотворительной акции "Міць. Українська кам'яна" удалось собрать 58 млн грн, которых хватит для покупки 2200 ударных FPV-дронов. По подсчетам ведомства получается, что стоимость одного БПЛА составит менее $1000.

Однако помимо денег, производителям необходимо собрать и сами дроны. За год войны государственным и частным предприятиям в Украине удалось значительно развить производство беспилотников, появились опытные команды со своим оборудованием. К примеру, в рамках проекта "Армия дронов" Минобороны, Минцифры, Генштаб ВСУ, инициатива UNITED24 за 9 месяцев приобрели 3201 БПЛА и законтрактовали поставки на общую сумму 4 млрд грн. Этих денег хватит на покупку почти 154 тыс. FPV-дронов. Однако ВСУ нужны и другие типы беспилотников, стоящих дороже $1000.

Зачем нужны дешевые FPV-дроны

Много дешевых FPV-дронов уже действуют на фронте, уничтожая технику и живой силы оккупантов. Как писало издание АрміяInform, небольшое подразделение морской пехоты ВСУ за месяц применило против россиян 100 дронов, включая "камикадзе" и бомбардировщики — в среднем получается по 4 атаки в день.

Defence Express считает, что FPV-дроны типа "камикадзе" могут стать массовым оружием в арсенале украинских военных благодаря низкой стоимости и высокой эффективности. В то же время у правительства и производителей есть свои ограничения, поскольку на поставку аппаратов нужны время и деньги.

Ранее российские СМИ написали, что Украина приобрела у Китая все доступные на рынке комплектующие для FPV-дронов. Небольшие квадрокоптеры с мощными двигателями могут разгоняться до 200 км/ч и залетать в узкие пространства вместе с боевой частью, взрываясь при столкновении с целью.

В начале марта ВСУ показали, как FPV-дрон залетел в открытый люк российского танка. Боевая техника противника была полностью уничтожена, и отремонтировать ее после такого удара не получится.