Потрібні час та гроші. Чи зможуть ЗСУ отримати 100 000 FPV-дронів, яких бояться росіяни

Невеликі безпілотники-камікадзе коштують менше ніж $1000, але окрім них українцям потрібні і дещо дорожчі БПЛА.

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Деякі джерела стверджують, що українці закупили в Китаї деталі, яких вистачить для виробництва 100 тис. FPV-дронів. Видання Defence Express оцінило те, наскільки реальним є створення такого повітряного флоту в Україні.

Йдеться про дешеві квадрокоптери, які з легкої руки міністра оборони України Олексія Резнікова називають "весільними дронами". Як українці, так і росіяни навчилися модифікувати такі літальні апарати, оснащуючи їх вибухівкою або боєприпасами вагою до 2 кг. Однак у їхньому виробництві є цікаві нюанси, які ускладнюють процес.

Скільки коштують FPV-дрони

Головне розвідувальне управління 28 березня повідомило, що в межах благодійної акції "Міць. Українська кам'яна" вдалося зібрати 58 млн грн, яких вистачить на купівлю 2200 ударних FPV-дронів. За підрахунками відомства виходить, що вартість одного БПЛА становитиме менше ніж $1000.

Однак, крім грошей, виробникам необхідно зібрати й самі дрони. Протягом року війни державним та приватним підприємствам в Україні вдалося значно розвинути виробництво безпілотників, з'явилися досвідчені команди зі своїм обладнанням. Наприклад, у межах проєкту "Армія дронів" Міноборони, Мінцифри, Генштаб ЗСУ, ініціатива UNITED24 протягом 9 місяців придбали 3201 БПЛА та законтрактували постачання на загальну суму 4 млрд грн. Цих грошей вистачить на покупку майже 154 тис. FPV-дронів. Однак ЗСУ потрібні й інші типи безпілотників, які коштують дорожче $1000.

Навіщо потрібні дешеві FPV-дрони

Багато дешевих FPV-дронів вже використовуються на фронті, знищуючи техніку та живу силу окупантів. Як писало видання АрміяInform, невеликий підрозділ морської піхоти ЗСУ протягом місяця застосував проти росіян 100 дронів, включаючи "камікадзе" та бомбардувальники — у середньому виходить по 4 атаки на день.

Defence Express вважає, що FPV-дрони типу "камікадзе" можуть стати масовою зброєю в арсеналі українських військових завдяки низькій вартості та високій ефективності. Водночас уряд і виробники мають свої обмеження, оскільки на постачання апаратів потрібні час та гроші.

Раніше російські ЗМІ писали, що Україна придбала у КНР всі доступні на ринку комплектуючі для FPV-дронів. Невеликі квадрокоптери з потужними двигунами можуть розганятися до 200 км/год. та залітати у вузькі місця разом із бойовою частиною, вибухаючи під час зіткнення з ціллю.

На початку березня ЗСУ показали, як FPV-дрон залетів у відкритий люк російського танка. Бойову техніку ворога було повністю знищено і відремонтувати її після такого удару не вдасться.