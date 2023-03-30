Россия обстреляла Харьков ракетами С-300: чиновники говорят о "прилетах"

По предварительной информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, повреждены два автомобиля и частный дом. Информация о пострадавших уточняется.

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Поздно вечером, 30 марта, город Харьков подвергся обстрелу ракетами С-300 со стороны Белгорода. В результате запуска ракет с территории РФ было зафиксировано 6 прилетов. Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

Что происходило

Сперва Терехов опубликовал в своем Telegram-канале, что Харьков находится под обстрелом.

Информация мэра города Фото: telegram/Ігор Терехов

В чатах местных пабликов города шли обсуждения о том, что харьковчане слышали несколько сильных взрывов в городе.

Люди слышали звуки взрывов в городе Фото: Соцсети

Спустя время глава областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал предварительную информацию по ситуации в городе.

"Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано по меньшей мере 6 прилетов, предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — пишет глава ОВА.

Информацию про шесть попаданий подтвердил также и мэр Харькова Игорь Терехов.

Информация от главы Харьковской ОВА Фото: Telegram

Чуть позже Синегубов обновил информацию о текущей ситуации в городе. По его словам, по предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля.

"Пока без пострадавших. Данные уточняются", — рассказал он.

Ситуация в Белгороде

После взрывов в Харькове в росСМИ опубликовали видео со звуками взрывов, которые прозвучали на территории Белгородской области РФ.

На видео слышны звуки взрывов, а за кадром местные жители сообщают, что у них "трясутся окна".

Звуки, которые слышны в Белгороде

Напомним, в ночь с 27 на 28 марта ВС РФ выпустили по территории Украины 13 БПЛА "Shahed-136/131", один разведывательный БПЛА "Гранат-4" и две управляемые авиационные бомбы. Украинским силам обороны удалось сбить 12 ударных беспилотников, а также дрон-разведчик.

Ранее, 9 марта, Россия провела очередной массированный обстрел городов Украины. В ряде областей были повреждены объекты инфраструктуры, была информация о погибших и раненых.