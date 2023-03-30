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Росія обстріляла Харків ракетами С-300: чиновники говорять про "прильоти"

харків, обстріл, олег синегубів, ігор терьохів, білгород, ракета, С-300
Фото: RFE/RL | Україна під прицілом ракет РФ

За попередньою інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, пошкоджено два автомобілі та приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Пізно ввечері, 30 березня, місто Харків зазнало обстрілу ракетами С-300 з боку Білгорода. Внаслідок запуску ракет з території РФ було зафіксовано 6 прильотів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Що відбувалося

Спочатку Терехов опублікував у своєму Telegram-каналі, що Харків перебуває під обстрілом.

харків, обстріл, олег синегубів, ігор терьохів, білгород, ракета, С-300 Fullscreen
Інформація мера міста
Фото: telegram/Ігор Терехов

У чатах місцевих пабліків міста йшлося про те, що харків'яни чули кілька сильних вибухів у місті.

харків, обстріл, олег синегубів, ігор терьохів, білгород, ракета, С-300 Fullscreen
Люди чули звуки вибухів у місті
Фото: Соцмережі

Згодом голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував попередню інформацію щодо ситуації у місті.

"Ворог знову б'є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 прильотів, попередньо С-300. Обстрілюють з боку Білгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", — пише голова ОВА.

Інформацію про шість влучань підтвердив також мер Харкова Ігор Терехов.

харків, обстріл, олег синегубів, ігор терьохів, білгород, ракета, С-300 Fullscreen
Інформація від голови Харківської ОВ
Фото: Telegram

Трохи згодом Синегубов оновив інформацію про поточну ситуацію в місті. За його словами, за попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватний будинок і два цивільні автомобілі.

"Поки що без постраждалих. Дані уточнюються", — розповів він.

Ситуація у Білгороді

Після вибухів у Харкові у росЗМІ опублікували відео зі звуками вибухів, які пролунали на території Білгородської області РФ.

На відео чути звуки вибухів, а за кадром місцеві жителі повідомляють, що у них "трясуться вікна".

Звуки, які чути у Білгороді

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 березня ЗС РФ випустили територією України 13 БПЛА "Shahed-136/131", один розвідувальний БПЛА "Гранат-4" та дві керовані авіаційні бомби. Українським силам оборони вдалося збити 12 ударних безпілотників та дрон-розвідник.

Раніше, 9 березня, Росія здійснила черговий масований обстріл міст України. У низці областей було пошкоджено об'єкти інфраструктури, відомо про загиблих та поранених.