Росія обстріляла Харків ракетами С-300: чиновники говорять про "прильоти"
За попередньою інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, пошкоджено два автомобілі та приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Пізно ввечері, 30 березня, місто Харків зазнало обстрілу ракетами С-300 з боку Білгорода. Внаслідок запуску ракет з території РФ було зафіксовано 6 прильотів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Що відбувалося
Спочатку Терехов опублікував у своєму Telegram-каналі, що Харків перебуває під обстрілом.
У чатах місцевих пабліків міста йшлося про те, що харків'яни чули кілька сильних вибухів у місті.
Згодом голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував попередню інформацію щодо ситуації у місті.
"Ворог знову б'є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 прильотів, попередньо С-300. Обстрілюють з боку Білгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", — пише голова ОВА.
Інформацію про шість влучань підтвердив також мер Харкова Ігор Терехов.
Трохи згодом Синегубов оновив інформацію про поточну ситуацію в місті. За його словами, за попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватний будинок і два цивільні автомобілі.
"Поки що без постраждалих. Дані уточнюються", — розповів він.
Ситуація у Білгороді
Після вибухів у Харкові у росЗМІ опублікували відео зі звуками вибухів, які пролунали на території Білгородської області РФ.
На відео чути звуки вибухів, а за кадром місцеві жителі повідомляють, що у них "трясуться вікна".
Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 березня ЗС РФ випустили територією України 13 БПЛА "Shahed-136/131", один розвідувальний БПЛА "Гранат-4" та дві керовані авіаційні бомби. Українським силам оборони вдалося збити 12 ударних безпілотників та дрон-розвідник.
Раніше, 9 березня, Росія здійснила черговий масований обстріл міст України. У низці областей було пошкоджено об'єкти інфраструктури, відомо про загиблих та поранених.