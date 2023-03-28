Нічний обстріл Києва: рятувальники показали наслідки атаки БПЛА на столицю (фото)

Під час нічної атаки по Україні окупанти використали 13 БПЛА "Shahed-136/131", один розвідувальний безпілотник "Гранат-4" та дві керовані авіаційні бомби.

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У ніч із 27 на 28 березня Збройні сили Російської Федерації випустили територією України 13 БПЛА "Shahed-136/131", один розвідувальний безпілотник "Гранат-4" та дві керовані авіаційні бомби. Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу Повітряного командування Збройних сил України.

Повідомляється, що противник атакував Україну дронами з північного та південно-східного напрямків. Російські літаки Су-35 злетіли з аеродрому Морозовська Ростовської області. Атака авіаційних бомб припала на Херсонщину.

Українським силам оборони вдалося збити 12 ударних безпілотників, а також дрон-розвідник.

ЗС РФ атакували Україну дронами та бомбами

Пізніше в Київській міській військовій адміністрації уточнили, що силами ППО в районі повітряного простору Києва сумарно було виявлено та знищено 12 баражуючих боєприпасів Shahed.

За інформацією Головного управління ДСНС у Києві, внаслідок нічного обстрілу української столиці у Святошинському районі було пошкоджено адміністративне приміщення. Були зруйновані будівельні конструкції на площі 200 квадратних метрів, а також розпочалася пожежа, яка була оперативно локалізована.

Наслідки удару по Києву

До ліквідації наслідків атаки було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 рятувальників. Обійшлося без жертв та потерпілих.

Нагадаємо, що за словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок нічної атаки ЗС РФ, у Святошинському районі української столиці спалахнуло приміщення магазину. За словами голови КМВА Сергія Попка, уламки одного з "Шахедів" впали на нежитлове приміщення, що спричинило пожежу.

Раніше ми також писали про те, що 27 березня російські окупанти обстріляли ракетами центр Слов'янська Донецької області, внаслідок чого було поранено 25 людей. Також відомо про смерть щонайменше одну людину.