ЗС РФ завдали ракетних ударів по центру Слов'янська та Дружківці, є жертви, — ОВА (відео)

За словами глави адміністрації Павла Кириленка, окупанти вели обстріл за допомогою ракет С-300. Внаслідок атак щонайменше одна людина загинула, ще 25 громадян отримали різні поранення.

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Російські війська вранці 27 березня завдали ракетного удару по центру Слов'янська Донецької області. Внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, а 25 людей було поранено. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, росіяни обстріляли місто близько 10.30 ранку двома ракетами С-300. Снаряди знищили адміністративні, офісні будівлі та п'ять багатоповерхових житлових будинків.

Крім того, в той самий час окупанти вдарили по Дружківці: дві ракети влучили у дитячий будинок та практично зруйнували його. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

"За кількістю жертв у Слов'янську інформація змінюється — триває рятувальна операція. Про її хід повідомлятиму додатково", — додав Кириленко.

Нагадаємо, 26 березня Британська розвідка повідомляла, що Росія почала регулярно отримувати невеликі партії безпілотників Shahed-136. Тепер ЗС РФ, ймовірно, запускають БПЛА Shahed із двох напрямків, що дає можливість охоплювати більшу частину України своїми ударами.

24 березня ЗС РФ обстріляли ракетами С-300 "Пункт незламності" у Костянтинівці. Внаслідок чого загинули три переселенки з Бахмута, Часів Яру та Опитного.

22 березня у ГУР розповіли, що РФ змінює тактику масованих обстрілів України. Представник розвідки Вадим Скибицький зазначив, що енергетичні об'єкти все ще залишаються мішенню Москви, але надалі ворог зосередиться на логістиці та скупченнях техніки ЗСУ.