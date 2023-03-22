Переорієнтовують напрями: у ГУР назвали нові цілі обстрілів ЗС РФ в Україні

За словами представника відомства Вадима Скібіцького, енергетичні об'єкти все ще залишаються мішенню РФ, але надалі ворог зосередиться на логістиці та скупченнях техніки ЗСУ.

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Збройні сили Російської Федерації планують змінити напрямки ракетних ударів по Україні. Про це розповів заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 22 березня.

Так, у ГУР вважають, що окупанти будуть бити по об'єктах критичної інфраструктури, які потрібні для ведення бойових дій. Зокрема йдеться про нафтобази та нафтопереробні підприємства. При цьому об'єкти енергетики поки що залишаються мішенню для ЗС РФ, але головними цілями стануть військова логістика та зосередження військової техніки. Також у ГУР не заперечують, що ворог битиме по об'єктах оборонно-промислового комплексу.

"Давайте візьмемо останні удари БПЛА в ніч із 17 на 18 березня і в ніч з 21 на 22 березня. Влучили в бази паливно-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі та ще були влучання в Яворівському районі [Львів]. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, яка знаходиться у пунктах дислокації", — зазначив Скібіцький.

У ГУР зазначають, що ворог так і не зміг зруйнувати енергосистему України. За словами Скібіцького, це стало можливим завдяки роботі українських енергетиків, ЗСУ та злагодженим діям міністерств і відомств. При цьому серед нових цілей ворога можуть опинитися гідротехнічні й очисні споруди та інші об'єкти.

Росіяни ведуть розвідку, зокрема космічну, таких об'єктів, як мости через Дніпро, аеродроми й аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок нічної атаки з 21 на 22 березня БПЛА РФ по Київській області зросла до 7 осіб, ще 9 отримали травми різного ступеня важкості. У Нацполіції зазначили, що в ніч проти 22 березня на лінію "102" надійшло понад 40 повідомлень від громадян про проліт повітряних об'єктів

22 березня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про обстріл росіянами Запоріжжя, зокрема цивільних об'єктів. У мережі також з'явилося відео з моменту влучення ракети по житловому будинку. Збройні сили РФ обстріляли житловий будинок у Запоріжжі з реактивної системи залпового вогню дальньої дії. Імовірно, йдеться про "Торнадо-С", вважають у командуванні Повітряних сил ЗСУ.