Ракетна атака на Запоріжжя: ЗС РФ під час обстрілу потрапили по житловому будинку (фото, відео)

За інформацією ОП, під обстрілом противника опинилися не лише житлові будинки, а й острів Хортиця. Місцевих мешканців закликали не виходити з укриттів до закінчення тривоги.

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У Запоріжжі пролунала нова серія вибухів і під вогнем російських окупантів опинилися житлові будинки. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента України Андрій Єрмак у середу, 22 березня.

За словами представників влади, російська армія вкотре атакує місто Запоріжжя на півдні країни та острів Хортиця.

"Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем — житлові будинки, а також острів Хортиця", — пише Андрій Єрмак.

У мережі почали з'являтися кадри моменту влучання ракети по житловому будинку з людьми в місті, а також наслідки цього удару. У будинках поблизу розбиті вікна і балкони, а по всьому району почав поширюватися чорний густий дим.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації закликали громадян перебувати у безпечному місці доти, доки не оголосять про закінчення повітряної тривоги. Також місцевих жителів попросили вкотре не поширювати фото та відео з наслідками удару в мережі, адже це допомагає противникові коригувати вогонь.

"Атака триває. Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку. Тримаємося! З вірою в ЗСУ!", — йдеться в повідомленні.

На одному з роликів видно, що до житлового будинку потрапила саме ракета. Про кількість жертв та постраждалих поки що не повідомляється, на місці працюють рятувальники, медики та правоохоронні органи.

Нагадаємо, 22 березня президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку ЗС РФ по Україні. Він заявив, що Кремль вкотре продемонстрував, що всі розмови про мир не більші, ніж фальш. Наблизити перемогу можуть лише успіхи армії на полі бою.