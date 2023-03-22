"Чергові злочинні удари": Зеленський прокоментував нічну атаку ЗС РФ по Україні

Очільник держави наголосив на фальшивих заявах Кремля щодо готовності почати мирні перемовини та нагадав, що лише успіх української армії на фронті реально наближає мир.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там вирішують віддати новий наказ на злочинні удари. Відповідна заява 22 березня опублікована у Twitter українського лідера.

Він зазначив, що за допомогою понад 20 іранських безпілотників та ракет російські загарбники вирішили влаштувати терор проти цивільного населення. Керівник держави наголосив на фальшивих заявах Кремля щодо готовності почати мирні перемовини.

"Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари", – йдеться у повідомленні.

У столиці також зафіксували намагання знищити інфраструктуру. За інформацією КМВА, у повітряному просторі навколо Києва виявили близько 8 БПЛА типу Shahed, які були знищені. У військовій адміністрації наголосили на важливості дотримання усіх заходів безпеки та перебування в укриттях у разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі 22 березня ЗС РФ вдарили по гуртожитках поблизу Києва. Рятувальники зафіксували, що зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків. На місці удару виникла пожежа, вогонь вдалося швидко приборкати. Також внаслідок атаки постраждав триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Рятувальники та представники екстрених служб працюють на місці події, оскільки під завалами ще перебувають люди.

За інформацією Генштабу, у ніч на 22 березня Росія провела масштабну атаку. У різних областях країни лунала повітряна тривога. Повітряні Сили ЗСУ зупинили атаку "шахедів" та знищили 16 із 21 ударних БпЛА. Ліквідували ворожу техніку переважно у зоні відповідальності командування "Центр".