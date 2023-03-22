Нічна атака БПЛА: ЗС РФ вдарили по гуртожитках під Києвом, є жертви (фото)

За інформацією рятувальників, внаслідок атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Під завалами ще перебувають люди.

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Російські війська в ніч на 22 березня атакували Україну за допомогою ударних БПЛА Shahed. Внаслідок чого у Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. За попередніми даними, троє людей загинули, ще семеро були поранені. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

У відомстві розповіли, що на місці удару почалася пожежа, проте її вдалося ліквідувати. Там продовжують працювати співробітники ДСНС, поліцейські та екстрені служби. Потерпілим надається допомога.

Зі свого боку, в ДСНС уточнили, що "приліт" зафіксували у місті Ржищів Київської області. Внаслідок чого частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.

Станом на 07:00 загинуло троє людей, травмовано двоє людей, а одну вдалося врятувати з-під завалів. Імовірно, під уламками приміщень перебуває чотири людини.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації додали, що вночі 22 березня навколо Києва літали 8 ворожих безпілотників Shahed, однак їх усі вдалося збити українській ППО. Остання повітряна тривога в місті тривала близько 4 годин.

"Наполегливо наголошую всім киянам — чітко і неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів", — сказав начальник КМДА Сергій Попко.

Крім того, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок нічного обстрілу росіян було пошкоджено один об'єкт інфраструктури. Проте три БПЛА збили підрозділи ППО, жертв та постраждалих немає.

У Повітряних силах підсумували нічні атаки ЗС РФ: 21 безпілотник окупанти запустили з Брянської області, 16 із них було знищено.

Нагадаємо, 21 березня Росія обстріляла Одесу ракетами із Су-35. Внаслідок чого було пошкоджено гуртожиток монастиря УПЦ МП. Винищувачі запустили із Чорного моря 4 ракети, українські сили ППО збили половину з них.

20 березня ЗС РФ вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу, за словами мера Олександра Гончаренка, пошкоджено дев'ять багатоповерхових будинків.