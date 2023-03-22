Ночная атака БПЛА: ВС РФ ударили по общежитиям под Киевом, есть жертвы (фото)

По информации спасателей, в результате атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. Под завалами еще находятся люди.

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Российские войска в ночь на 22 марта атаковали Украину с помощью ударных БПЛА Shahed. В результате чего в Киевской области поврежден гражданский объект. По предварительным данным, трое людей погибли, еще 7 были ранены. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

В ведомстве рассказали, что на месте удара начался пожар, однако его удалось ликвидировать. Там продолжают работать сотрудники ГСЧС, полицейские и экстренные службы. Пострадавшим предоставляется помощь.

В свою очередь в ГСЧС уточнили, что "прилет" зафиксировали в городе Ржищев Киевской области. В результате чего частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.

По состоянию на 07:00 погибли трое людей, травмированы два человека, а одного удалось спасти из-под завалов. Вероятно, под обломками помещений находится четыре человека.

Тем временем в Киевской городской военной администрации добавили, что ночью 22 марта вокруг Киева летали 8 вражеских беспилотников Shahed, однако их все удалось сбить украинской ПВО. Последняя воздушная тревога в городе длилась около 4 часов.

"Настойчиво подчеркиваю всем киевлянам — четко и неуклонно придерживайтесь требований о порядке действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов", — сказал начальник КГГА Сергей Попко.

Кроме того, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в результате ночного обстрела россиян был поврежден один объект инфраструктуры. Однако три БПЛА сбили подразделения ПВО, жертв и пострадавших нет.

В Воздушных силах подытожили ночные атаки ВС РФ: 21 беспилотник оккупанты запустили из Брянской области, 16 из них были уничтожены.

Напомним, 21 марта Россия обстреляла Одессу ракетами из Су-35. В результате чего было повреждено общежитие монастыря УПЦ МП. Истребители запустили с Черного моря 4 ракеты, украинские силы ПВО сбили половину из них.

20 марта ВС РФ ударили ракетами по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела, по словам мэра Александра Гончаренко, повреждены девять многоэтажных домов.